Carte blanche: «Saisir l’opportunité de faire passer la gestion de crise au niveau supérieur»

Dans une carte blanche, Leïla Belkhir, Yves Coppieters, Hugo Marynissen, Marc Sabbe et Julien Draillard Losada reviennent la manière dont la gouvernance belge a tenté de contrôler l’épidémie de covid et proposent la mise en place d’une agence interfédérale de gestion de crise.

Le rapport final de la Commission spéciale covid-19 de la Chambre des députés a été finalisé au sein du Parlement fédéral. L’objectif de cette commission était d’enquêter sur la manière dont la gouvernance belge a tenté de contrôler l’épidémie de covid-19. En tant qu’experts externes, notre rôle consistait à rassembler les conclusions et les analyses des nombreuses auditions et des centaines de documents, puis de proposer des suggestions politiques. Désormais, il appartient au Parlement et au gouvernement de traduire les recommandations du rapport en actions. Selon nous, deux questions essentielles se posent :

1. En tant que société, quels risques voulons-nous contrôler et quels risques ne nécessitent pas cette approche ?