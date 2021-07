Fautes de mains: du changement

Mains. Les règles concernant les fautes de mains ont une fois de plus été rappelées. Quelques petits changements sont toutefois à constater : la notion de justification du mouvement entre en ligne de compte, aucun penalty ne sera sifflé si un défenseur envoie le ballon sur la main d’un partenaire (quelle que soit la position du bras) et, enfin, si un contact accidentel du bras intervient avant un but, ce dernier sera validé, sauf si ce contact concerne immédiatement le buteur.

D1B. Un projet existe pour étendre le VAR à la D1B qui, pour l’heure, ne peut toujours pas avoir recours à l’assistance vidéo. Des questions logistiques et technologiques doivent notamment être réglées.