Du nouveau dans le football belge: le «VAR center» lancé dès samedi

Plus que jamais, le département arbitrage de l’Union belge dirigé par le Français Bertrand Layec (élu quatre fois meilleur arbitre de l’Hexagone) fait de la communication entre lui et les clubs professionnels l’une de ses priorités. C’est ainsi que, après l’avoir déjà fait ces dernières saisons ou, plus récemment, avant l’entame des playoffs, le PRD (Professional Refereeing Department) a réuni joueurs et coaches (Mazzù, Condom, Scifo, Vrancken et Clement étaient notamment de la partie alors que Charleroi était représenté par Mario Notaro et le Standard par son team-manager), ce mercredi, à Tubize, pour une matinée d’information visant à avertir les clubs sur les règles en vigueur lors du futur exercice.