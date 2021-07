Inondations, évacuations, panne d'électricité: le plan catastrophe déclenché dans plusieurs provinces

Ce soir et cette nuit, l’activité pluvieuse restera importante sur l’est du pays avec des pluies encore intenses et pouvant être orageuses. Par endroits, les cumuls pourront atteindre ou dépasser 100 mm en 24h, indique l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) qui a émis une alerte orange sur plusieurs provinces et une alerte rouge sur celle de Liège.

De nombreuses parties du pays sont fortement touchées. On constate des inondations à plusieurs endroits, tandis que la province de Liège a été placée en alerte rouge, que les camps scouts se font évacuer en grande majorité et que le réseau ferroviaire est fortement perturbé. Et les prévisions météorologiques pour les prochaines 48 heures sont inquiétantes : entre 40 et 60 litres d’eau sont encore attendus à certains endroits.