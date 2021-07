La BCE met l’euro numérique en chantier

Fouillez votre poche. Vous en sortez un billet de cinq euros ? Ce morceau de papier a été émis par la Banque centrale européenne (BCE). En revanche, quand vous payez avec votre carte, votre smartphone ou avec un virement, vous utilisez de la monnaie émise par votre banque. Il en va de même pour les euros déposés sur votre compte. Vous n’y avez jamais prêté attention ? C’est plus que probable. Cela n’a pas grande importance puisque les pouvoirs publics garantissent vos dépôts à concurrence 100.000 euros.

Mais il est possible que, dans un avenir pas si lointain, la BCE émette également des euros numériques – de la monnaie de banque centrale dématérialisée – à destination des particuliers et des entreprises. Autrement dit : à destination des agents économiques non financiers, puisque les échanges entre la banque centrale et les banques commerciales s’effectuent déjà et depuis longtemps sous forme digitale.