Boxe: Ryad Merhy, tête d’affiche d’un samedi électrique à Bruxelles

Au menu, six championnats seront à l’affiche : un championnat IBO International super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg) entre Miko Khatchatryan et Michael Pappoe (Gha), un championnat IBO International super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) entre Mohamed El Marcouchi et Oto Joseph (Ngr), un championnat IBO Continental super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) entre Antoine Vanackere et Nazri Rahimov (Ukr), un championnat de Belgique lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) entre Steve Eloundou Ntere et Zura Mekereshvili (Géo), un championnat du BeNeLux super-légers (entre 61,237 et 63,503 kg) entre Hovhannes Martirosyan et Renald Garrido (Fra) et, surtout, un championnat du monde WBA lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) opposant Ryad Merhy au Chinois Zhaoxin Zhang.