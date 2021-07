Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé sous les 4.200 points

Aperam (47,08) se distinguait toujours en progressant de 1,38 pc en compagnie de Ackermans (143,90) et Colruyt (47,56) qui s'appréciaient de 0,07 et 0,13 pc, Melexis (88,20) gagnant de justesse 0,34 pc.

Galapagos (55,93) emmenait les baisses en abandonnant 2,51 pc, arGEN=X (259,30) reculant de 0,61 pc, Solvay (109,45) et UCB (89,88) de 0,36 et 1,23 pc. WDP (34,84) reperdait 1,69 pc, Elia (91,95) et Sofina (374,80) étant négatives de 1,34 et 1,11 pc.

Proximus (16,73) et Telenet (32,18) valaient 0,27 et 0,19 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,40) et Bpost (10,71) gagnant par ailleurs 0,31 et 1,13 pc.

AB InBev (58,77) et KBC (65,36) se dépréciaient finalement de 0,10 et 0,15 pc, Ageas (46,89) perdant 0,45 pc.

Hors indice, D'Ieteren (132,80) ne reperdait plus que 0,9 pc après son bond de 22,1 pc de la veille. AudioValley (3,14) rebondissait de 6,4 pc, Unifiedpost (15,22) et Picanol (77,80) progressant de 3,5 et 2,1 pc.