Intempéries: le gouvernement wallon assure son soutien aux personnes sinistrées

Le gouvernement wallon assure les personnes sinistrées de son soutien plein et entier. Il engage et continuera à engager les moyens nécessaires pour leur porter secours ou leur prêter assistance, a indiqué mercredi le cabinet du ministre-président wallon Elio Di Rupo, à l’issue de la réunion de l’exécutif de la Région sud du pays.

« Le gouvernement de Wallonie suit en permanence l’évolution de la situation. Le ministre-président Elio Di Rupo est en contact avec le Centre régional de crise et les gouverneurs des provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Le Centre régional de crise est mobilisé afin d’apporter un soutien aux gouverneurs et bourgmestres des communes concernées. Des agents du Centre de crise sont déployés dans les cellules de crise provinciale et participent à la coordination avec les administrations concernées » a précisé le cabinet de M. Di Rupo.