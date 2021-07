Le Sporting Charleroi fait match nul face au RWDM en match amical

Pour la dernière fois de la préparation, Edward Still a effectué une large revue de son effectif ce mercredi après-midi face à une intéressante équipe du RWDM avant la répétition générale qui aura lieu ce samedi face au PAOK. C’était donc l’occasion pour le coach carolo de se faire une nouvelle idée des forces et faiblesses de son effectif, qui a une nouvelle fois encaissé sur deux très grosses erreurs individuelles de Descotte puis Goranov. « À partir de ce jeudi, les erreurs doivent être finies », pointait Edward Still après la partie.