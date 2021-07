Reportage

Jamais depuis des décennies, Spa n’aura porté aussi mal son slogan de « Ville d’eau ». Il y a la minérale, tant appréciée, mais depuis ce mercredi matin, c’est de l’eau boueuse qui a envahi la cité et toute la région. Des images dantesques, et alors que le centre-ville était coupé en deux par une rivière venue de nulle part, tout le monde craignait en plein après-midi encore bien pire tant il pleuvait, pleuvait et pleuvait encore.