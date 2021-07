Tadej Pogacar gagne en jaune la 17e étape du Tour de France: «Avec Vingegaard, on savait que Carapaz bluffait»

Dans l’ascension finale, Pogacar et Vingegaard ont collaboré tandis que Carapaz est resté en retrait avant d’attaquer à l’approche du dernier kilomètre.

Pour la première fois de sa très jeune carrière, Tadej Pogacar a remporté une étape du Tour de France avec le maillot jaune sur les épaules. « C’est un jour fantastique. Gagner en jaune est quelque chose que je ne peux pas décrire », a confié le coureur de UAE Team Emirates sur le podium mercredi.

Le profil de l’étape avec une arrivée au sommet du Col du Portet, considéré comme le plus difficile du Tour 2021, convenait parfaitement au coureur slovène qui a assommé encore un peu plus la Grande Boucle et qui voulait aller chercher une victoire d’étape, la seconde dans ce Tour pour ce qui le concerne après le contre-la-montre de Laval.