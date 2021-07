Ces deux usines belges de production de voitures, modèles de l’électrification

Sur la carte du monde, la Belgique est clairement épinglée par le monde de l’automobile pour son rôle tout particulier dans la révolution électrique. Et pour cause : notre pays abrite deux usines, celle de Volvo à Gand et celle d’Audi à Bruxelles, qui ont déjà connu la reconversion que vivront la plupart des sites de production du globe dans les deux décennies à venir. A Gand, les installations de la marque suédoise datant de 1965 ont connu leur big bang tout récemment, puisqu’elles produisent le XC40, petit SUV superstar de la marque, en version électrique pour le monde entier depuis octobre 2020 avec cette originalité : « Nous poursuivons l’assemblage des versions essence et hybrides sur la même ligne de production », explique Barbara Blomme, porte-parole de Volvo Gand. Il y a bien entendu des opérations particulières apportées selon la motorisation tout au long du parcours d’assemblage.