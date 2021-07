Inondations: des centaines de camps de jeunesse évacués dans l’urgence

Surpris par les précipitations et les crues des rivières, des centaines de camps scouts ont dû être évacués ces dernières 24 heures en Wallonie. Un sauve-qui-peut général face à une situation inédite et qui ne devrait pas être rétablie avant la fin de la semaine.

La bourgmestre de Rochefort Corine Mullens a été la première à tirer le signal d’alarme ce mercredi matin. Alors que de nombreux camps de jeunesse sont situés sur le territoire communal, elle a très tôt déclaré qu’il fallait tout évacuer et qu’elle était prête à prendre toutes les dispositions pour le faire. Toutes les organisations de jeunesse ont finalement suivi son idée dans la journée. A Couvin, Hotton, Durbuy, Theux, ce sont des milliers de jeunes qui ont dû laisser tomber leur camp. La province de Namur a été très touchée : plus de 50 camps ont été évacués rien que sur les communes de Rochefort, Couvin et Viroinval.