Secours débordés par les inondations: un manque de moyens ou une situation exceptionnelle ?

Des services de secours confrontés à un manque criant de moyens ou une situation d’une ampleur si exceptionnelle que même des effectifs plus imposants n’auraient pas permis d’y faire face efficacement ? C’est, de façon résumée, une des questions qui a semblé se former ces dernières heures à mesure que l’eau montait dans différentes régions au sud du pays et que les pompiers et les agents de la Protection civile tentaient de se démultiplier sur le terrain mais n’y parvenaient pas toujours.