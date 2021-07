Le météorologue: «Une grosse goutte froide déstabilise notre climat» (infographie)

ENTRETIEN

Denis Collard, « le » Monsieur Météo des chaînes radio de la RTBF, est aux premières loges pour observer le phénomène cataclysmique qui noie le sud du sillon Sambre-et-Meuse. Cataclysmique ? Sur le coup de 18h30, il égrène pour nous les données de pluviosité des 24 dernières heures : zéro litre/m2 en Flandre, 4 à Bruxelles, 5 à Soignies, 35 dans le Brabant wallon et à Namur mais 63 litres aux lacs de l’Eau d’heure, 70 à Wellin, 73 à Bastogne, 90 à Saint-Vith… Au moment de boucler ces lignes, le même Saint-Vith affichait déjà 30 litres de plus, sur les 24 dernières heures toujours. Et ce n’était pas fini…