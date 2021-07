Tour de France: port du masque obligatoire pour les spectateurs de la 19e étape vendredi dans les Landes

Les spectateurs de la 19e étape du Tour de France entre Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) et Libourne (Gironde), vendredi dans le sud-ouest, devront porter le masque pour la portion de course passant dans les Landes, l’un des départements les plus touchés par le Covid-19.

« Afin de garantir la santé et la sécurité de l’ensemble des citoyens présents sur les routes pour suivre le Tour de France, Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, a pris un arrêté imposant, de 10h00 à 16h00, le port du masque pour toute personne âgée de plus de onze ans dans un espace de 20 mètres de chaque côté du parcours du Tour de France », a annoncé mercredi la préfecture.

Cette obligation sanitaire avait déjà été instituée pour la portion de course prévue en Gironde, où est programmée l’intégralité de la 20e étape, un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion samedi.