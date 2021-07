Le magnifique geste de Lionel Messi pour les 100 ans de l’un de ses plus vieux supporters (vidéo)

La Pulga a adressé un message vidéo à l’un de ses plus vieux supporters, pour son anniversaire de 100 ans.

Au centre de l’actualité pour sa probable prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’en oublie pas pour autant ses fans. Et le sextuple Ballon d’Or a adressé un beau message à l’attention de Don Hernan, un de ses plus vieux supporters en Argentine, qui fêtait ses 100 ans. Depuis le début de la carrière de La Pulga en 2004, le vieil homme a pris note de tous ses buts à la main dans un cahier.

« Bonjour Hernan. Évidemment j’ai entendu parler de votre histoire et ça me semble fou que vous notiez tous mes buts comme ça. Je tiens à vous embrasser très fort et vous remercie pour le travail que vous faites, pour le suivi. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt », lui a lancé Messi au travers d’une vidéo que le supporter à découvert grâce à son petit-fils, étant donné qu’il n’a ni téléphone, ni internet.