La Meuse risque de déborder à Liège, la Wallonie en alerte de crue

La gouverneure de la province de Liège faisant fonction Catherine Delcourt et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer conseillent dès lors aux habitants et commerçants des quartiers en bord de Meuse de prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail ou encore du matériel de surélévation.

En raison des intempéries, de plus en plus de cours d’eau sont en phase de crue en Wallonie. Désormais, toute la province de Liège et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont en alerte de crue (phase rouge), indique la direction générale opérationnelle des Voies Hydrauliques wallonnes sur son site web. Seul le Hainaut est relativement épargné. En raison des fortes précipitations qui s’abattent sur le sud du pays et du niveau élevé de l’eau à hauteur du barrage de l’île Monsin, la Meuse pourrait déborder jeudi en début d’après-midi, ont signalé les autorités liégeoises dès mercredi soir.