D1A: le Racing Genk cible un joueur de Chelsea pour remplacer Paul Onuachu

Même s’il appartient toujours à Genk à l’heure actuelle, il ne fait nul doute que Paul Onuachu, meilleur buteur du dernier exercice de Pro League avec 33 réalisations, s’envolera vers une destination plus prestigieuse lors de ce mercato estival. Et le club limbourgeois anticipe d’ailleurs le départ de son attaquant, et aurait ciblé son remplaçant.

Selon les informations du Nieuwsblad, il s’agirait d’Iké Ugbo, qui était prêté par Chelsea au Cercle de Bruges la saison dernière. Le Nigérian de 22 ans y avait inscrit 17 buts, et est désormais de retour à chez les Blues. En fin de contrat l’année prochaine, il devrait vraisemblablement quitter le club londonien et serait dans le viseur de plus écuries (West Ham, Fulham, Francfort, Feyenoord, PSV). Mais Ugbo accorderait avant tout de l’importance à son temps de jeu, et préférerait rejoindre le Racing Genk.