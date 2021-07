Le Premier ministre Alexander De Croo a souhaité apporter son soutien aux sinistrés qui font face aux inondations en Wallonie.

« Notre pays fait face à des précipitations inouïes », a-t-il écrit sur Twitter. Et de poursuivre : « Notre soutien à toutes les familles touchées et aux autorités locales est total. Les services de secours du pays sont mobilisés, avec l’appui de l’Intérieur et la Défense. La Belgique peut aussi compter sur l’aide internationale. »