TEC: une situation qui change constamment

Depuis mercredi, la situation est compliquée pour les bus en Wallonie. Des rues, des routes puis des tronçons entiers de routes ont été graduellement rendus impropres à la circulation. Ce jeudi, la complexité de la situation, point par point, ligne par ligne, dans les nombreuses zones touchées par les inondations, rend une analyse précise très compliquée, explique-t-on aux TEC. « Nous sommes en contact constant avec les polices locales, qui elles-mêmes relaient les informations des gouverneurs, etc. Et nous nous adaptons constamment à la situation qui évolue sans cesse. Ce qui veut dire que les deux meilleurs conseils qu’on peut donner sont : d’éviter de voyager en transport en commun quand c’est possible et, deuxièmement, de vérifier sur nos différents canaux d’informations la situation ligne par ligne en direct. » Le site du TEC (infotec.be) donne une information sur le plan intempéries en direct.