Inondations en Wallonie: la province de Liège très gravement touchée (photos et vidéos)

A Liège, les très fortes précipitations se poursuivent, après avoir commencé dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans toute la province, la situation est extrêmement chaotique. Au moins quatre personnes sont décédées. Une dizaine de maisons se sont effondrées dans la commune de Pepinster.

Phase rouge

Désormais, toute la province de Liège est en alerte de crue, soit la phase rouge, (et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon) indique la direction générale opérationnelle des Voies Hydrauliques wallonnes sur son site web. En raison des fortes précipitations qui s’abattent sur le sud du pays et du niveau élevé de l’eau à hauteur du barrage de l’île Monsin, la Meuse pourrait déborder jeudi en début d’après-midi, ont signalé les autorités liégeoises dès mercredi soir.