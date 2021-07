La framboise, le fruit doux et acidulé de l’été

On voit qu’une framboise arrive à maturité à sa couleur. Elle doit être d’un beau rouge... framboise. - Roger Milutin.

Les conditions dantesques de ces derniers jours ont beau nous avoir fait penser que l’été ne pointerait jamais le bout de son nez, dans nos assiettes, les agrumes de l’hiver ont laissé place aux fruits estivaux par excellence : les fruits rouges. Tous viennent égayer les étals, déclinant les rouges des plus clairs aux plus sombres. Fraises, cerises, groseilles ou encore mûres… Sur la palette diversifiée de ces saveurs acidulées trône aussi la délicate framboise, un peu en retard cette année. « Habituellement, la saison débute au mois de juin. Cette année, elle a commencé au mois de juillet en raison des températures particulièrement froides enregistrées aux mois de mars, avril et mai. Il gelait encore en mai, donc les plants ont attendu les beaux jours pour démarrer », explique Rémi Hogge, gérant de la Framboisière de Rosmel Herve.