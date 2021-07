Ghelamco rejoint le Green Energy Park de la VUB et de l'UZ Brussel

MeetDistrict, une société de coworking et filiale de Ghelamco, a signé jeudi un accord de coopération avec Green Energy Park pour développer, financer, construire et exploiter un centre d'affaires et de recherche high-tech durable et innovant à Zellik (Brabant flamand). Le Green Energy Park sera opérationnel en 2024 et servira de terrain d'essai high-tech pour la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et son hôpital (UZ Brussel) ainsi que pour d'autres entreprises et institutions de recherche.