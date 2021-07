La société d'investissement de Marc Coucke devient actionnaire du groupe Witte Paard

La salle de spectacle Het Witte Paard à Blankenberge existe depuis 1936. Ces dernières années, elle a évolué du théâtre populaire vers un programme plus international. "Nous fêtons notre 85e anniversaire cette année", a déclaré le directeur Ben Van den Keybus. "Juste avant la pandémie de coronavirus, nous avions plus de 25.000 visiteurs chaque été lors de nos dîners-spectacles. Maintenant, nous pouvons reprendre nos activités et, avec le soutien d'Alychlo, nous pourrons même connaître une croissance exponentielle après cette période difficile pour notre secteur."

Depuis 2008, la famille a investi dans le renouvellement de l'hébergement et de la programmation ainsi que dans l'extension des installations horeca autour du temple du spectacle. "Cela a rendu le tout plus rentable, car en plus des spectacles de variétés, nous pouvons désormais proposer des congrès et des fêtes d'entreprise. Maintenir tout cela en vie n'est pas une mince affaire", a poursuivi Ben Van den Keybus.