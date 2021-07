Intempéries: le roi Philippe se rendra à Chaudfontaine ce jeudi après-midi

Des moyens fédéraux, régionaux, européens et locaux ont été déployés pour faire face à la catastrophe.

Le roi Philippe se rendra à Chaudfontaine jeudi après-midi, a-t-on appris dans son entourage. La cité calidifontaine est particulièrement touchée par les inondations qui affectent une grande partie de la Wallonie.

On dénombre au moins quatre morts et plusieurs disparus ainsi que des dégâts considérables, particulièrement dans l’est de la Région, notamment à Liège, Verviers, Eupen. Des moyens fédéraux, régionaux, européens et locaux ont été déployés pour faire face à la catastrophe.