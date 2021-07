En grands caractères

Les malvoyants ont souvent des difficultés à trouver des livres qui leur conviennent. Les caractères sont, la plupart du temps, trop petits, comme ceux de cet article. Ils peuvent sans doute écouter des audiolivres ou lire sur tablette, où l’on peut agrandir le caractère. Mais, pour une grande partie d’entre eux, le contact avec le papier est primordial. C’est pour cela qu’en 2017, les éditions Voir de près voient le jour. Aujourd’hui, elles proposent 700 titres. Dans le catalogue, aussi bien L’anomalie d’Hervé Le Tellier que L’homme-chevreuil de Geoffroy Delorme, Le jeu de la dame de Walter Tevis que les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Et on peut les acquérir à la librairie des Grands Caractères qui s’est ouverte en janvier à Paris et qui ne vend que ces livres-là.