Intempéries: la météo pour les prochaines heures, de la pluie encore prévue ce jeudi soir

Cet après-midi, la zone de précipitations active restera quasi stationnaire sur l'est et le centre du territoire; le ciel restera alors très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses parfois intenses et prolongées, pouvant aussi devenir orageuses. Sur l'ouest du pays, le temps restera généralement sec avec localement de larges éclaircies. Les maxima se situeront entre 17 degrés sur le relief de l'Ardenne et 21 degrés sur les régions de l'ouest proches de la frontière française. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort à parfois fort, de secteur nord à nord-ouest avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.