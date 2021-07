Inondations: le plan catastrophe déclenché au niveau fédéral

Face aux intempéries auxquelles font face les Belges, essentiellement au sud du pays, la ministre de l’Intérieur a déclenché la phase nationale du plan catastrophe.

Annelies Verlinden s’est exprimée à la Chambre : « Les gouverneurs de province ont fait tout ce qu’ils pouvaient cette nuit. Le Centre de crise est mobilisé aussi et la solidarité joue à plein. Les autres provinces envoient spontanément les secours et les bateaux, hélicoptères et drones sont répartis pour que l’aide se structure. La solidarité est énorme, mais cela n’a pas suffi. C’est pour cela que j’ai activé la protection civile européenne et des bateaux et hélicoptères arrivent. C’est essentiel pour sauver et aider des gens. Je viens aussi de déclarer la phase nationale du plan catastrophe pour coordonner les efforts. »