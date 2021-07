Andrew Sean Greer: le poche des Livres du Soir

Les tribulations d’Arthur Mineur ***

Andrew Sean Greer

Il y a du Big Lebowsky dans ce prix Pulitzer 2018 : Arthur Mineur (tout est dans ce patronyme), bientôt quinqua, écrivain à moitié manqué, homo mal aimé tant par ses pairs que par son amant (qui convole de son côté), décide d’accepter toute invitation à des conférences et résidences d’auteur plutôt que d’assister aux noces de son ex-boy friend. Ce tour du monde, de l’Inde à Tokyo et Mulhouse, est une sarabande foireuse qui se termine, comme Lebowsky, par la pirouette du mystérieux narrateur. Une écriture drôle et ciselée, applaudie en version originale et restituée avec bonheur dans cette traduction.