Mathieu Burniat et Marc-André Selosse: une journée en enfer pour sauver la Terre

Hadès cherche un.e remplaçant.e. Si l’annonce ne vous fait pas peur, ouvrez le livre Sous Terre de Mathieu Burniat et Marc-André Selosse, deux savants fous des mystères du monde. Le job est à durée indéterminée et le salaire illimité. La rémunération est offerte en nature, à puiser dans la corne d’abondance de Ploutos, le dieu grec de la richesse. Hadès assure lui-même la sélection des candidat.e.s. Suzanne a 16 ans et elle vient d’enterrer son copain Bisou. Elle décide de se jeter dans le Styx et de tenter sa chance avec l’espoir de le retrouver dans le monde des morts en succédant à Hadès. La suite ne sera pas une franche rigolade. Les auteurs vont lui faire subir une série d’épreuves à surmonter, sous peine de se voir condamner à errer sous terre pour l’éternité.