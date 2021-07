Inondations à Eupen: «C’est comme si le barrage de la Vesdre n’était plus là»

Le barrage d’Eupen, sur la Vesdre, a ouvert les vannes, a-t-on pu lire ou entendre. L’expression, en ce qu’elle sous-tend que l’on aurait relâché les eaux, peut prêter à confusion, explique Sébastien Erpicum, chargé de cours à la Faculté des sciences appliquées de l’Université de Liège.

« Le barrage d’Eupen a joué son rôle et permis d’écrêter la crue jusqu’à mercredi, en fin de journée. Mais le réservoir a atteint sa limite. Il a donc fallu laisser passer les eaux venant de l’amont. Mais il est faux de dire qu’alors, on aurait ouvert les vannes. On n’a pas vidé le réservoir. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que le barrage, ayant cessé de se remplir, ne peut plus réduire le débit en aval. Il est devenu inopérant pour la gestion de la crue ; c’est comme s’il n’était plus là. Mais il n’aggrave pas la crue. »