Inondations: la Wallonie dégage une aide financière d’urgence aux communes sinistrées

Le gouvernement wallon dégage un montant de 2,5 millions d’euros à destination des communes sinistrées pour financer le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions urgentes (nettoyage, déblaiement, etc.). Ce subside sera versé dans les plus brefs délais aux communes identifiées par les Gouverneurs de provinces.

Suite aux inondations importantes, la priorité actuelle des autorités reste de secourir les personnes sinistrées et éviter à tout prix de nouvelles victimes.