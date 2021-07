Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les CCT mettant en œuvre l'AIP signées au Conseil national du travail

Les conventions collectives de travail (CCT) mettant en œuvre l'accord interprofessionnel portant sur les années 2021 et 2022 ont été signées ce jeudi au Conseil national du travail (CNT), qui regroupe patronat et syndicats, indique la CSC. Le gouvernement fédéral a aussi donné son feu vert, ajoute le syndicat chrétien.

L'AIP peut dès lors être appliqué. Cela signifie notamment que le salaire minimum le plus bas va être augmenté en trois étapes, de 147,68 euros bruts par mois pour une personne travaillant à temps plein. Le 1er avril 2022, il sera déjà rehaussé de 76,28 euros bruts, se réjouit le syndicat chrétien dans un communiqué.

Une égalité de traitement est aussi instaurée pour les plus jeunes, de 18 à 20 ans. Toutes les personnes gagnant moins de 2.612 euros bruts par mois à temps plein verront ainsi leur salaire net augmenter grâce à une hausse automatique des bonus social (réduction des cotisations sociales personnelles) et fiscal (réduction du précompte professionnel) à l'emploi.

Des temps de travail allégés pour les fins de carrière seront aussi possibles dès 55 ans, et plus 57 ans, pour les métiers lourds et les carrières longues, ainsi que pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, afin d'éviter des licenciements secs.