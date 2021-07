Transports: le trafic ferroviaire ne sera pas complètement remis avant plusieurs semaines

Impossible d’évaluer les dégâts et, donc, la remise en état. Seule certitude : ça prendra du temps. Pendant ce temps-là, le TEC adapte ses parcours au fur et à mesure des routes inondées.

Il faudra certainement plusieurs semaines avant que le réseau ferré belge soit complètement remis en état. Donc que la circulation « normale » des trains puisse être assurée. C’est sans doute le seul constat précis qui peut être fait après une journée d’inondations sans précédent aux répercussions tout aussi démesurées. Tant que les inondations sont actives, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferré belge, peut difficilement dresser l’importance des dégâts qui ont été causés aux infrastructures ferroviaires dans le sud du pays. Mais la liste des travaux urgents est déjà longue tant on a compté des talus éboulés, des coulées de boue sur les voies ou les équipements, sans compter les parties carrément inondées ou démolies, comme celles sur un tronçon proche de la gare de Rochefort-Jemelle où, à cause de débris sur la voie, un déraillement d’un train de voyageurs qui roulait à vide entre Arlon et Rochefort-Jemelle a endommagé à la fois les voies et la caténaire.