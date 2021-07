Van den Berg (Besix) acquiert le leader du marché de l'automatisation

La filiale du groupe Besix, Van den Berg, annonce jeudi l'acquisition d'Agidens Infra Automation (AIA), division d'Agidens International et leader du marché de l'automatisation, du contrôle à distance, de l'interconnexion et de la gestion intelligente de l'énergie pour les infrastructures.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. L'intégration d'AIA sera effective à partir de mi-septembre. La division compte 130 employés répartis dans des bureaux à Zwijndrecht, en province d'Anvers, et à Gorinchem aux Pays-Bas. Tous les emplois seront maintenus, assure Besix Group.

L'acquisition permettra de renforcer "la position d'AIA sur le marché et lui permettra d'accélérer son expansion internationale au sein de Besix Group", ajoute le communiqué. "En particulier, l'intégration de l'expertise d'AIA permettra à Van den Berg et à Besix Group de doter les infrastructures qu'ils conçoivent et construisent de solutions numériques de pointe pour améliorer et faciliter leur exploitation et leur maintenance à long terme."

AIA, Van den Berg et Besix Group avaient déjà collaboré par le passé, notamment pour installer des équipements sur l'écluse Princesse Beatrix aux Pays-Bas ou pour la modernisation du tunnel ferroviaire Kennedy en Belgique.