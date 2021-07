Pogacar enfonce le clou et double la mise dans les Pyrénées: ce qu’il faut retenir de la 18e étape du Tour de France (vidéo)

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la 18e étape du Tour de France jeudi entre Pau et Luz-Ardiden au terme de 129,7 km de course.

La dernière journée en altitude proposait une étape courte, a priori favorable au mouvement, et deux cols hors-catégorie avec l’ascension du Tourmalet et la montée vers Luz Ardiden. L’ultime opportunité pour les grimpeurs et les hommes du classement général, en espérant la clémence de Pogacar.

La visite inattendue de la police durant la nuit motivait sans doute la formation Bahrain, vexée, à répondre avec les pédales puisque Mohoric se dégageait avec Bennett et Juul-Jensen. Rejoints ensuite par Alaphilippe et Périchon, les fuyards ne parvenaient à creuser l’écart. Au moment de s’attaquer au Tourmalet, le Champion du Monde et le Champion de Slovénie poursuivaient seuls en tête. UAE Emirates se chargeait de relayer les maillots Bahrain pour assurer le tempo du peloton.

Le duo repris, c’est Gaudu et Latour qui basculaient en tête au sommet du Tourmalet alors qu’Uran ne pouvait suivre le train du groupe principal.