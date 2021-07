La situation est terrible. Nous sommes occupés à sauver des gens », souffle une responsable de camping à Durbuy avant de raccrocher. Un autre, dans la province de Liège, n’a pas le temps de répondre : son terrain et ses infrastructures sont « fichus ». Alors que la saison touristique en Wallonie redémarrait, les intempéries en ont décidé autrement. Les provinces les plus touchées, qui sont aussi les plus touristiques, ont vu leurs établissements fermer les uns après les autres.