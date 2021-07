Plan climat de l’Union européenne: des grincements de dents jusqu’au sein de la Commission

Frans Timmermans et Ursula von der Leyen lors de la présentation du plan: le débat au collège des commissaires a été long… et chaud. - AFP

Le bras de fer sur la douzaine de propositions législatives avancées mercredi par la Commission européenne pour lutter contre le réchauffement climatique s’annonce rude. Entre ceux qui estiment que « Bruxelles » va trop loin et ceux qui pensent que le projet est insuffisant pour sauver une planète en péril, la bataille s’annonce féroce. Un premier échange, mercredi soir au Parlement européen, a pu déjà en attester. Autre révélateur : au sein même de la Commission, ce paquet-mammouth de 3.800 pages a suscité des controverses. Le débat au collège des commissaires – soit 27 femmes et hommes politiques – a été long… et chaud.