Rallye d’Estonie: Rovanperä 1er leader, Neuville 7e ex aequo avec Tänak

C’est Kalle Ronvanperä, le bouillant pilote de l’équipe Toyota qui a signé le meilleur temps de la 1re spéciale du rallye d’Estonie. De son côté, Thierry Neuville a réalisé le 7e chrono (ex æquo avec son équipier Ott Tänak) à 9 dixièmes du Finlandais. Ausant : Ostberg (Citroën) et Huttunen (Hyundai) ont devancé notre compatriote alors qu’ils disposent de voitures de la catégorie Rally2 par définition moins performantes. Mais ce tronçon, long de 1,64 km, ne représente pas grand-chose par rapport aux 128,24 km chronométrés prévus au programme ce vendredi.

« On va se battre », promet notre compatriote. « Nous avons besoin de la victoire et l’équipe Hyundai aussi. Nous avons une revanche à prendre, notamment par rapport au Safari où la 1re place nous a échappé à cause d’un problème mécanique. Cette fois, nous espérons que la chance sera avec nous. »