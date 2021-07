L’eau comme une bombe à Rochefort et Jemelle

Reportage

Dans le sud-namurois, la commune de Rochefort paie un lourd tribut suite à ces inondations historiques et dévastatrices. A Jemelle tout autant qu’à Rochefort. Jemelle, dévastée par la Lomme et la Wamme en folie. A la confluence des deux rivières, le pont centenaire du kiosque n’a pas résisté, du moins les parapets, arrachés, son tablier de macadam qui a été soulevé et des murets de retenue voisins emportés par les eaux. A côté, une citerne de mazout flotte, des dizaines de gros pavés ont été arrachés et expédiés à 50 m de là, et l’église voisine a également été remplie de boue et d’eau, tandis que les restes d’un balcon qui dominait la Wamme trône sur ce qu’il reste du pont.