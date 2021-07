Gaëtan Vigneron: «Peur que ce soit une fausse bonne idée»

Le spécialiste F1 de la RTBF pèse le pour et le contre de cette innovation. « J’ai un peu peur que l’introduction de ce sprint soit une fausse bonne idée », analyse celui qui, à Silverstone, commentera le 523e Grand Prix de sa carrière. « Je ne condamne pas totalement cette nouveauté, je demande à voir. Du côté des arguments favorables, on admettra que la qualification le vendredi apportera du piment à une journée qui, souvent, en manque. On aura aussi un intérêt accru avec cette course le samedi. Du côté négatif, on risque de revoir, le dimanche, un ‘film’ déjà projeté la veille. En termes d’audience, les qualifications marchaient bien jusqu’à présent. Pourquoi dès lors en changer le format ? Il y aura aussi un risque de saturation chez les téléspectateurs. Attention, il n’est pas limité à la F1 mais à la plupart des sports à succès. Je pense que 23 Grands Prix par an, c’est beaucoup trop. Si on y ajoute cette course le samedi, des gens risquent de se lasser du spectacle.