D’importantes précipitations continuaient de s’abattre sur la Belgique jeudi, inondant voiries et habitations. Les pluies diluviennes ont fait neuf morts et quatre disparus ainsi que des dégâts considérables. Les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon sont presque totalement en alerte de crue. La province du Luxembourg est également fortement touchée, tout comme les provinces du Brabant flamand, de Limbourg et d’Anvers dans le nord du pays.