Au fil d’une journée de déluge comme on en avait plus connue depuis des décennies, la région a vécu des drames en cascade. La nuit s’annonçait encore dantesque, avant que les cours d’eau déchaînés ne consentent à regagner leur lit.

Aywaille

Le corps sans vie d’un quinquagénaire a été retrouvé dans la cave inondée de sa maison à Aywaille.

Chaudfontaine

Une partie de la population de Chaudfontaine et de Vaux-sous-Chèvremont a été contrainte d’évacuer les zones les plus menacées par les inondations. Cette évacuation concernait potentiellement plus de 1.700 personnes. Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont rendus sur place pour rencontrer les sinistrés.