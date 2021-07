Les mutuelles et syndicats sur la grève de la faim de sans-papiers: «Il y a urgence absolue à trouver une solution»

Promis, « ce n’était pas concerté ». Au lendemain de la carte blanche publiée par les présidents d’Ecolo et du PS, les figures de proue des piliers chrétien et socialiste s’organisent à leur tour pour une sortie commune. Une démarche certes pas inédite, mais pas habituelle. Dans un entretien accordé au Soir ce jeudi, Thierry Bodson (FGTB), Elisabeth Degryse (MC), Jean-Pascal Labille (Solidaris) et Marie-Hélène Ska (CSC) ont appelé le gouvernement à agir, et vite, pour sortir de la crise.