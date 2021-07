Grève de la faim: comment les sans-papiers ont peu à peu gagné la mobilisation

Analyse

C’était le 1er juillet, il y a une éternité. Les soutiens des sans-papiers étaient réunis devant le Béguinages pour une série de prise de paroles et d’interpellation politique. A l’époque, les portes de l’église étaient encore ouvertes et les médecins pouvaient accéder aux grévistes de la faim. Ce jour-là, Christine Mahy, la secrétaire générale de réseau wallon de lutte contre la pauvreté soulignait ceci : « On n’est pas assez nombreux. Il faut aller chercher les représentants, les têtes, pas parce qu’ils sont plus importants, mais parce qu’ils pèsent dans la balance. »