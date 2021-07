Rallye d’Estonie: Thierry Neuville a soif de revanche

Lors de cette mise en jambe, Thierry Neuville a réalisé le septième chrono, ex æquo avec Ott Tänak, son équipier. Les pilotes Hyundai ont laissé 9 dixièmes à Rovanperä dans ce tronçon.

Une spéciale apéritive, longue de 1,64 km, était mise sur pied ce jeudi soir non loin du parc d’assistance du rallye d’Estonie. Elle a permis à Kalle Rovanperä (Toyota) d’y signer le meilleur temps et de prendre la tête de l’épreuve devant Craig Breen (Hyundai) et Timu Suninen (Ford).

« C’est dimanche après-midi qu’il faudra être en tête », tempérait le Finlandais à l’arrivée du tronçon. « Comme toujours, je vais donner le meilleur de moi-même. C’est une des épreuves dont j’apprécie le parcours et où j’aime attaquer. Je ne vais pas m’en priver. »