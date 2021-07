De l’eau boueuse qui monte jusqu’aux fenêtres, des voitures dont on ne voit plus que le toit, des sauveteurs qui s’affairent à extirper des habitants de leur maison sinistrée : ce sont des images apocalyptiques qui ont marqué, ce jeudi, les habitants de la province de Liège.

reportage

Verviers, Pepinster, Trooz, Remouchamps, Eupen sont autant de lieux où bon nombre de personnes ont tout perdu – sept d’entre elles au moins y ont laissé la vie. « Et on ne sait pas ce qu’on va découvrir à la décrue dans les maisons sinistrées », confiait un pompier en intervention à Chênée ce jeudi après-midi. « On va aider quand on a un signalement, ou quand les gens nous hèlent à la fenêtre… Mais on ignore combien de personnes sont enfermées chez elles. »