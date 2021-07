Inondations: des mesures de prévention existent pour limiter la casse

Les inondations, une fatalité ? Oui et non. Dans le cas qui nous préoccupe actuellement, les différents experts – climatologue, météorologue, urbaniste, expert en hydrologie – s’accordent à dire que nous faisons face à un phénomène météorologique exceptionnel. « Les quantités d’eau qui nous tombent dessus sont extrêmement importantes et quoi qu’il arrive, quelles que soient la gestion des sols, l’urbanisation, la perméabilisation, on aura forcément des inondations et des débordements de rivière », pointe Aurore Degré, professeure de physique des sols et d’hydrologie à Gembloux Agro-Bio Tech. « Pour autant, la prévention a toute son importante quand on sait que ces phénomènes vont se multiplier à l’avenir. »