Intempéries: eau de distribution non potable dans deux communes liégeoises

La phase provinciale de gestion de crise a été enclenchée mercredi sur l’entièreté du territoire liégeois et la situation reste catastrophique.

L’eau de distribution est jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans les communes de Huy et Marchin, en province de Liège, communique la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) dans la nuit de jeudi à vendredi.

« La potabilité de l’eau qui vous est distribuée sur les communes de Huy et de Marchin ne peut plus, dès à présent, être garantie sans prendre le soin de la faire bouillir au préalable pendant 5 minutes minimum pour les besoins alimentaires, l’hygiène dentaire et les soins médicaux », prévient la CILE.

L’intercommunale indique en outre ne pas mettre en œuvre de « moyens alternatifs d’alimentation en eau » afin de pouvoir concentrer son personnel technique sur « le rétablissement de la situation ».